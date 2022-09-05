- По игре нам не повезло, были шансы на хороший результат. Мы не заслужили проиграть, особенно после того, что произошло в концовке. Я такое вижу впервые. Может, он [Бабурин] и вышел чуть-чуть, но иногда нужно учитывать многие факторы, а не просто смотреть ВАР. Вышел на пару сантиметров, а дали два раза перебить… Не повезло. Похоже на цирк? Да. Можно заставить перебить, смотря ВАР, но мы этого не заслужили — мог бы быть неплохой матч для нас, - передает слова Ле Таллека Sport24.
Матч 8 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Ростов" завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 90+9 минуте центральным защитником желто-синих Максимом Осипенко, реализовавшим пенальти. Этот 11-метровый был забит игроками "Ростова" с третьей попытки - удары форвардов Егора Голенкова и Николая Комличенко отразил выступающий за "Торпедо" на правах аренды вратарь дончан Егор Бабурин, но в обоих случаях он выходил до удара за линию ворот, и главный рефери Ян Бобровский давал указание повторить попытку. По ходу матча "Ростов" нанес 27 ударов по воротам соперника (10 в створ), "Торпедо" - 9 ударов (5 в створ).
Ле Таллек - о перебитом пенальти: нужно учитывать многие факторы, а не просто смотреть ВАР. Вышел на пару сантиметров
Опорный полузащитник "Торпедо" Дамьен Ле Таллек прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" (0:1) в домашнем матче 8 тура РПЛ.
Фото: МатчПремьер