"Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!" - цитирует Генича "СЭ".
Напомним, "Спартак" объявил о переходе Кейта Бальде в конце августа. Сенегалец подписал с красно-белыми трехлетнее соглашение. Он дебютировал за клуб, выйдя на замену в матче 8-го тура против "Зенита" (1:2), но за почти тайм не сумел себя проявить.
До перехода в "Спартак" Бальде несколько месяцев находился в статусе свободного агента после окончания контракта с "Кальяри". До этого Кейта так же выступал за "Монако", "Интер", "Лацио" и "Сампдорию".
"С такой ##### можно было и меня выпустить". Генич - о физической форме новичка "Спартака" Бальде
Комментатор Константин Генич оценил физическую форму новичка "Спартака" Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"