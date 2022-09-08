Матчи Скрыть

Сделать ставку

"С такой ##### можно было и меня выпустить". Генич - о физической форме новичка "Спартака" Бальде

Комментатор Константин Генич оценил физическую форму новичка "Спартака" Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой... Можно было бы и меня выпустить, я бы там побегал, поругался. Бальде совсем не готов!" - цитирует Генича "СЭ".

Напомним, "Спартак" объявил о переходе Кейта Бальде в конце августа. Сенегалец подписал с красно-белыми трехлетнее соглашение. Он дебютировал за клуб, выйдя на замену в матче 8-го тура против "Зенита" (1:2), но за почти тайм не сумел себя проявить.

До перехода в "Спартак" Бальде несколько месяцев находился в статусе свободного агента после окончания контракта с "Кальяри". До этого Кейта так же выступал за "Монако", "Интер", "Лацио" и "Сампдорию".


Бальде Спартак Генич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

Темников перешел в "Уфу". Ранее сегодня Иван расторг контракт с "Торпедо"
Карпина отреагировала на новость о запрете на въезд в Эстонию для россиян
Источник: уволенный из "Локомотива" Комппер продолжает работать в клубе. Руководство не хочет платить ему неустойку
"Краснодар" объявил о подписании еще одного игрока португальского "Шавиша"
Бегич перешел из "Рубина" в "Урал"
"С такой ##### можно было и меня выпустить". Генич - о физической форме новичка "Спартака" Бальде 5
Латвия, Литва, Польша и Эстония запретили въезд для россиян, путешествующих в том числе со спортивными целями 4
Газизов: цель на сезон - сохранить "Уфу". О выходе в РПЛ речи не идет 1
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Гаджимурадову
В "Аланьяспоре" заявили, что переход Мевли в "Спартак" возможен
Полузащитник сборной Гвинеи Сиссе стал игроком "Урала" 2
Головин рассказал, какой совет дал ему Фабрегас после отстранения сборной России
Президент "Урала" Иванов: не отдадим Гаджимурадова в "Спартак" 7
Головин - об отстранении России: было бы еще обиднее, если бы не проиграли хорватам, а нас убрали уже с ЧМ
Семак - о Мостовом: Андрей действительно прибавил. Он достоин играть в стартовом составе
"Урал" объявил о подписании экс-защитника "Спартака"
Директор "Лейпцига": решение расстаться с Тедеско было непростым, но нашей игре не хватало привлекательности 3
Семак - об игре с "Оренбургом": очень интересная команда. Видно хорошую работу тренера
СМИ: "Спартак" хочет взять в аренду Гаджимурадова из "Урала" 15
Медведев: трансферная кампания "Зенита" завершена 4
Новичок "Урала" Влут: я советовался с Промесом перед переездом. Он очень положительно отозвался о чемпионате России
Карапузов перешёл из "Динамо" в "Ахмат" на правах аренды 3
"РБ Лейпциг" объявил имя нового главного тренера после увольнения Тедеско
Дуглас Сантос рассказал об адаптации бразильских новичков "Зенита" – Мантуана и Ивана
Григорий Иванов: "Урал" пока не завершил свою работу на трансферном рынке
Глушенков рассказал, почему у него не получилось закрепиться в "Спартаке"
Головин – о Кейта Бальде: если наберёт форму, станет ключевым игроком "Спартака" и одним из лучших в РПЛ 1
Источник: переход Степанова из "Арсенала" в "Сочи" сорвался в последний момент
Ломаев: у "Крыльев" стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне
Головин прокомментировал несостоявшийся трансфер Захаряна в "Челси"
Все новости
-