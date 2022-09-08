– Талалаев – самый жёсткий тренер в моей карьере. Но такие тренеры нужны, это очень хорошее качество. Я не про то, когда человек просто бегает, психует, орет, а когда он может, так скажем, по?русски напихать, наорать, но по делу. Для меня Талалаев — тоже хороший тренер, как и Осинькин, – передаёт слова Глушенкова "Матч ТВ".
Максим Глушенков играл под руководством Андрея Талалаева в "Крыльях Советов". Талалаев возглавлял самарский клуб в отрезке с 29 июня 2020 года до 26 июля 2020 года. Всего шесть игр в качестве главного тренера, после которых "Крылья" вылетели из Российской премьер-лиги и обратились к услугам нынешнего своего тренера – Игоря Осинькина, с которым через год они снова поднялись лигой выше, выиграв Футбольную Национальную Лигу.
Глушенков: Талалаев самый жёсткий тренер в моей карьере, но такие тренеры нужны
Форвард "Крыльев Советов" Максим Глушенков поделился воспоминаниями от игры под руководством нынешнего тренера "Ахмата" Андрея Талалаева.
Фото: "Крылья Советов"