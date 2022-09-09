Большая разница с "Зенитом"? И в бюджете у всех большая разница. Если взять нас, ЦСКА, сколько пришло новых игроков? Но это процентов на 40 новая команда. А в "Зените" люди с какого года собирают команду? Кто-то уходит и приходит. Они не просто собрали команду и стали чемпионами. Нам что делать? Скинуться и купить Месси? Когда задают такие вопросы, что я могу ответить на это? Рассказывать, что мы должны приблизиться… Понятно, мы должны играть в футбол, мы ЦСКА с традициями, историями, нужно выигрывать и делать свою историю и быть наверху. А сидеть и рассказывать про бюджет, мне не горячо от этого, – сказал Акинфеев в эфире "Коммент.Шоу".
После восьми сыгранных туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, "Зенит" опережает их и идёт на первом месте. Клуб из Москвы набрал 17 очков, а из Петербурга – 20. Очная встреча команд в рамках пятого тура РПЛ завершилась домашней победой "Зенита" со счётом 2:1. Голы забивали Малком, Фёдор Чалов и Густаво Мантуан. ЦСКА свой ближайший матч проведёт дома с "Краснодаром", идущим на третьем месте. Их встреча состоится сегодня, 10 сентября. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени. Предыдущий матч "армейцев" закончился минимальной победой (1:0), над "Крыльями Советов". Единственный гол забил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Акинфеев – о разнице в трансферных возможностях "Зенита" и ЦСКА: нам что делать? Скинуться и купить Месси?
Фото: "Коммент.Шоу"