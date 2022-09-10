– Как я оцениваю работу Талалаева? Могу сказать, что у него очень агрессивный футбол. Отбор, перебросы, прессинг. В этом есть отличие от его предшественников. Очень надеюсь, что в этом году выступим хорошо. Будет стараться побеждать дальше. Настраиваемся на такой же положительный результат, как с "Локомотивом", – цитируют Уциева "Известия".
Перед домашним матчем девятого тура с "Пари НН", который пройдёт сегодня (10 сентября), "Ахмат" восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем туре команда Андрея Талалаева на выезде обыграла московский "Локомотив" со счётом 2:1. Голы забивали Конате и Садулаев со стороны гостей, Миранчук со стороны хозяев. 34-летний Ризван Уциев провёл на поле все 90 минут.
Уциев: у Талалаева очень агрессивный футбол
Защитник и ветеран "Ахмата" Ризван Уциев прокомментировал работу нынешнего главного тренера клуба Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Ахмат"