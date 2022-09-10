- С решением комиссии не согласен. Насколько я понимаю нюансы, ситуация следующая - считается, что Комличенко фолил до ввода мяча в игру, а потом, когда мяч в игре, фолили против Комличенко. Обычно на угловых, когда мяч не в игре, судья подходит, предупреждает… Но одно дело - то, что происходит до ввода мяча в игру, другое - то, что потом. Так и оценивайте момент, когда мяч в игре и кто-то кого-то завалил и не дал сыграть в мяч, - передает слова Карпина "РБ Спорт".
Матч 8 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Ростов" завершился со счетом 1:0 в пользу желто-синих. Единственный гол был забит с пенальти на 90+9 минуте центральным защитником Максимом Осипенко, который реализовал третью попытку своей команды - до этого голкипер "автозаводцев" Егор Бабурин отразил удары Егора Голенкова и Николая Комличенко, но в обоих случаях нарушал правила, раньше времени покидая линию ворот. 11-метровый был назначен за нарушение против Николая Комличенко, позднее Экспертно-судейская комиссия признала его назначение ошибочным, посчитав, что нарушение правил в этом эпизоде было обоюдным.
Что творилось в Химках в матче «Торпедо» – «Ростов»! Исход решил трижды пробитый пенальти, героический Бабурин не спас
Карпин: с решением ЭСК по пенальти на Комличенко в матче "Торпедо" - "Ростов" не согласен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал решение ЭСК при президенте РФС, которая признала назначение пенальти в ворота "Торпедо" в 8 туре РПЛ (1:0) ошибочным.
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