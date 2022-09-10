"Возглавлю ли в ближайшее время клуб РПЛ? Это не от меня зависит. Никакие клубы не связывались со мной. Нас с Юраном вообще во все клубы РПЛ сватали", - цитирует специалиста "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Черевченко может стать главным тренером "Факела". Воронежский клуб объявил об уходе с этого поста Олега Василенко. Сообщалось, что руководство команды уже выходило на связь с 48-летним специалистом.
Черевченко – о возможности возглавить команду РПЛ: нас с Юраном во все клубы сватали
Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко оценил вероятность возглавить клуб Российской Премьер-лиги.
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