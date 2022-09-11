"Фанаты ЦСКА всегда отличались громким болением, так что отсутствие фанатов идёт на пользу гостевым командам. Очень печально, что ребята бойкотируют матчи… У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми", – цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, наличие Карты болельщика этим летом стало обязательным условием для посещения матче Российской Премьер-лиги. В ответ на введение соответствующего закона активные болельщики ряда клубов национального первенства объявили, что будут бойкотировать матчи чемпионата.
ЦСКА днем ранее с разгромным счетом одержал победу над "Краснодаром" - 4:1.
Защитник "Краснодара" Сорокин: нет понимания, зачем нужен Fan ID. Печально, что фанаты бойкотируют матчи
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин высказался о введении Карты болельщика (Fan ID) в России.
Фото: РПЛ