Защитник "Краснодара" Сорокин: нет понимания, зачем нужен Fan ID. Печально, что фанаты бойкотируют матчи

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.13X 8.4П2 17
Ростов
19:45
СпартакНе начат
П1 3X 3.5П2 2.37

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
Родина2 тайм
П1 1.95X 2.15П2 7.75
Волгарь
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
П1 1.35X 3.9П2 9.5
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
П1 2.1X 2.95П2 3.45
Краснодар-2
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.7
Шинник
18:00
КубаньНе начат
П1 2.04X 3.5П2 3.5
СКА-Хабаровск
18:00
УфаНе начат
П1 1.98X 3.4П2 3.85
Алания
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.7X 3.75П2 4.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Арсенал
Перенесён
Эвертон
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
МальоркаЗавершен
Эльче
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
П1 4.35X 3.4П2 1.8
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 4X 3.1П2 2.13
Бетис
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
П1 15X 4.15П2 1.32
Сассуоло
1 - 0 1 0
Удинезе2 тайм
П1 2.05X 2.85П2 4.2
Лечче
1 - 1 1 1
Монца2 тайм
П1 3.25X 1.9П2 4.15
Лацио
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.68X 4.1П2 4.9
Ювентус
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.55X 4.3П2 6.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
0 - 1 0 1
Унион1 тайм
П1 8.25X 3.75П2 1.47
Фрайбург
18:30
Боруссия МНе начат
П1 2.16X 3.65П2 3.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
0 - 0 0 0
КлермонЗавершен
Аяччо
0 - 0 0 0
Ницца2 тайм
Анже
1 - 1 1 1
Монпелье2 тайм
П1 3.5X 1.95П2 3.75
Тулуза
1 - 0 1 0
Реймс2 тайм
П1 1.14X 6.25П2 30
Лорьян
1 - 1 1 1
Нант2 тайм
П1 1.3X 4.15П2 15.5
Ренн
18:05
ОсерНе начат
П1 1.45X 4.9П2 6.8
Монако
21:45
ЛионНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65
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Защитник "Краснодара" Сорокин: нет понимания, зачем нужен Fan ID. Печально, что фанаты бойкотируют матчи

Защитник "Краснодара" Егор Сорокин высказался о введении Карты болельщика (Fan ID) в России.
Фото: РПЛ
"Фанаты ЦСКА всегда отличались громким болением, так что отсутствие фанатов идёт на пользу гостевым командам. Очень печально, что ребята бойкотируют матчи… У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми", – цитирует футболиста "Чемпионат".

Напомним, наличие Карты болельщика этим летом стало обязательным условием для посещения матче Российской Премьер-лиги. В ответ на введение соответствующего закона активные болельщики ряда клубов национального первенства объявили, что будут бойкотировать матчи чемпионата.

ЦСКА днем ранее с разгромным счетом одержал победу над "Краснодаром" - 4:1.


Сорокин Краснодар Fan ID ЦСКА
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