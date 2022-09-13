– Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топовом клубе Европы. У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы – команда, идём от игре к игре и улучшаем себя, – приводит слова Зделара "РБ Спорт".
По итогам девяти сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, их опережает только "Зенит". В предыдущем туре "армейцы" дома обыграли "Краснодар" (4:1), который до очного матча имел такое же количество очков. Три из четырёх голов ЦСКА были забиты с пенальти – Хорке Карраскалем, Фёдором Чаловым и Хесусом Мединой. Также за "армейцев" забивал Адольфо Гайч. Саша Зделар выходил в стартовом составе и был заменен на 94-ой минуте игры. Зделар перешёл в ЦСКА летом 2022 года.
Саша Зделар: многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах
Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил уровень своих одноклубников.
Фото: ПФК ЦСКА