"Как отреагировал на то, что не попал в расширенный список сборной России? Спокойно. Значит, больше надо работать", - цитирует Сергеева "Metaratings".
Напомним, ранее Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России для подготовки к товарищескому матчу против Киргизии. В нем не оказалось нападающего "Зенита" Ивана Сергеева. Из форвардов в итоговый список могут попасть Александр Соболев ("Спартак"), Николай Комличенко ("Динамо"), Константин Тюкавин ("Динамо) и Федор Чалов (ЦСКА).
В нынешнем сезоне Иван Сергеев провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Сергеев рассказал, как отреагировал на непопадание в расширенный состав сборной
Форвард "Зенита" Иван Сергеев прокомментировал свое отсутствие в расширенном списке сборной России.
Фото: ФК "Зенит"