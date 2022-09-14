"Как нам удалось обыграть "Зенит"? Это вопрос к тренерскому штабу. "Зенит" считается на данный момент самой сильной командой в нашем чемпионате. Сегодня был кубковый матч, и у них была ротация. Так сложилось, что мы выиграли. Мы этому очень рады. Поздравляю всех болельщиков!" - приводит слова Корниленко Sport24.
Напомним, "Крылья Советов сегодня на своем поле обыграли "Зенит" (2:0) во втором туре группового этапа Кубка России. На 77-й минуте встречи петербуржцы остались в меньшинстве после удаления Клаудиньо за две желтые карточки. Почти сразу после этого Цыпченко открыл счет встречи, а на последних секундах Глушенков удвоил преимущество самарцев.
Благодаря этой победе самарцы вышли на второе место в группе B Кубка России. В первом туре "Крылья" уступили "Спартаку" (0:1), который завтра сыграет свой матч 2-го тура против "Факела".
Корниленко: очень рад, что удалось обыграть "Зенит", который считается самой сильной командой нашего чемпионата
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал победу над "Зенитом" в Кубке России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"