- Команда сейчас не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств - системные ошибки. Когда команда пропускает 4, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится. Если останется тот же подбор футболистов, который есть сейчас - удивлюсь, если "Спартак" будет в тройке. С таким составом очень проблематично быть в тройке, - передает слова Хомухи "Чемпионат".
Московский "Спартак" по итогам 9 стартовых туров Российской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В матче 9 тура чемпионата России красно-белые уступили на выезде "Ростову" со счетом 2:4. В 4 последних встречах РПЛ "Спартак" потерпел 3 поражения - помимо "Ростова", команда Гильермо Абаскаля проиграла также петербургскому "Зениту" на своем поле (1:2) и московскому "Динамо" на выезде (0:1). 18 сентября красно-белые в рамках 10 тура РПЛ сыграют на своем поле с "Локомотивом", 15 сентября - с воронежским "Факелом" в матче 2 тура Кубка России.
Хомуха: удивлюсь, если "Спартак" будет в тройке. С таким составом это очень проблематично
Экс-полузащитник ЦСКА и "Зенита" Дмитрий Хомуха прокомментировал перспективы московского "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ