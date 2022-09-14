- В РПЛ уровень футбола чуть ниже, чем в чемпионате Бразилии. Я бы сравнил российской чемпионат с Кубком Либертадорес. В России много борьбы, поэтому надо быть хорошо готовым физически готовым. Я постараюсь адаптироваться. Пока это лишь начало для меня, - передает слова Педриньо "Чемпионат".
22-летний бразильский левый вингер Педриньо 8 сентября подписал контракт с московским "Локомотивом", сумма трансферной компенсации в адрес "РБ Брагантино" составила 3,5 миллиона евро. Футболист провел за красно-зеленых 2 матча во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Также в 2022 году игрок провел 34 матча в аренде за бразильскую "Америку", забил в них 8 голов и отдал 3 голевых паса.
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Педриньо: в РПЛ уровень футбола чуть ниже, чем в чемпионате Бразилии
Атакующий полузащитник "Локомотива" Педриньо сравнил уровень футбола в РПЛ и бразильской Серии А.
Фото: ФК "Локомотив"