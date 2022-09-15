– Худяков выбил Гильерме из стартового состава? Я понял, что в руководстве клуба сделали ставку на молодого голкипера. Хоть и у него были ошибки, но его ставят, наигрывают и хотят, чтобы у нас появился второй Акинфеев, – передаёт слова Булыкина "Спорт день за днём".
18-летний воспитанник "Локомотива" Даниил Худяков на данный момент является основным голкипером клуба. В текущем сезоне РПЛ он принял участие во всех девяти играх. На счету Даниила имеется голевая передача на Ивана Игнатьева, сделанная в матче седьмого тура с "Оренбургом". 13:17 – разница забитых и пропущенных мячей "Локомотива", клуб идёт на одиннадцатом месте.
Булыкин – о Худякове: в "Локомотиве" хотят, чтобы у них появился второй Акинфеев
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил игру голкипера железнодорожников Даниила Худякова.
Фото: ТАСС