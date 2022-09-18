"Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство, чтобы уменьшить траты на налоги? Эта информация не соответствует действительности. Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в "Зените". В том числе и финансовое. Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу", — цитирует агента Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские футболисты хотят получить российские паспорта, чтобы уменьшить траты на налоги. Сообщалось, что при этом речь не идет о смене футбольного гражданства.
Малком в нынешнем сезоне вышел на поле в 10-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. На счету Клаудиньо гол и две результативные передачи в 7-ми встречах национального чемпионата.
Агент Малкома и Клаудиньо ответил на вопрос о желании игроков получить российское гражданство
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, прокомментировал информацию о желании футболистов получить российское гражданство.
Фото: ФК "Зенит"