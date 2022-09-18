"Игра с "Зенитом" в Кубке? Не хочу говорить про Клаудиньо. Списывался с ребятами из "Крыльев" — поздравил их с победой. У "Зенита" была длинная серия без поражений. Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть такого соперника. И заодно чуть-чуть помогли "Спартаку" в Кубке", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Самарский коллектив всухую переиграл "Зенит" во втором туре группового раунда Кубка России. Голы на свой счет записали Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков. Это позволило "Спартаку", который обыграл "Факел", выйти на первое место в группе. 29 сентября красно-белые на своем поле примут питерцев, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Чернов: "Крылья Советов" помогли "Спартаку" в Кубке, обыграв "Зенит"
Защитник "Спартака" Никита Чернов поделился эмоциями от победы "Крыльев Советов" над "Зенитом" в Кубке России.
Фото: Global Look Press