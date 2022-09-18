Защитник "Спартака" Чернов рассказал о планах Бальде на апелляцию по дисквалификации

- Я не понял, что вообще произошло. В целом Кейта не рассказывал, что случилось. Просто извинился перед ребятами. Последнее время Бальде не тренировался. Все были удивлены произошедшему, а потом он объяснился, всё рассказал, что возникло недопонимание. Еще сказал, что будет подавать апелляцию. Может, скостят срок, - приводит слова Чернова Sport24.
Ранее стало известно, что новичок московского "Спартака" 27-летний сенегальский нападающий Кейта Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии из-за нарушения антидопинговых правил в период выступления за итальянский "Кальяри", срок дисквалификации завершится 5 декабря 2022 года.
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Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал дисквалификацию нападающего Кейта Бальде, вызванную нарушением антидопинговых правил в Италии.
Фото: ФК "Спартак"