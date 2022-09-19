"Знаю, что "Локомотив" проиграл "Спартаку". Как "Локомотиву" быть дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят", — цитирует тренера "Чемпионат".
В активе "Локомотива" три победы в 12-ти встречах нынешнего сезона. Подопечные Йозефа Циннбауэра имеют в активе 9 очков после 10-ти туров чемпионата России и занимают 12-е место в турнирной таблице. "Железнодорожники" опережают "Химки", расположившиеся в зоне стыковых матчей, на 1 балл. Днем ранее "Локомотив" в московском дерби уступил "Спартаку".
Семин: что делать "Локомотиву"? Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну – они ответят
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о ситуации в московском клубе.
Фото: РИА Новости