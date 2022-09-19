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Жоаозиньо: здорово, если Клаудиньо и Малком смогут играть за сборную России. Это будет большим усилением

Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо прокомментировал желание игроков "Зенита" Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.
Фото: Global Look Press
– Конечно, если они получат гражданство, это будет здорово и для них, и для клуба. Это большой плюс. Клубу станет проще, когда он станет иметь на одного или двух футболистов с российским паспортом больше. Тогда появится возможность приобрести новых легионеров. Думаю, в Бразилии к этому отнесутся нормально. Они могут взять двойное гражданство и не отказываться от бразильского. Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило. Наверное, у них есть желание долго играть здесь, – цитирует Жоаозиньо "Матч ТВ".

Напомним, что сам Жоаозиньо получил паспорт РФ в августе 2016 года и до сих пор выступает в РПЛ, за футбольный клуб "Сочи", но в сборную России не вызывался и не вызывается, хотя игрок не раз сообщал в СМИ, что очень хочет выступать за сборную и ждёт вызова. Вчера о намерении оформить российское гражданство для Малкома и Клаудиньо сообщил и сам футбольный клуб "Зенит". В клубе сказали, что это является личной инициативой игрок и их искренним желанием. "Зенит" уже направил соответствующие письма о намерениях футболистов в РФС и Министерство спорта. Малком представляет клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо – с 2021 года. Оба являются ведущими и ключевыми игроками "Зенита" и всей премьер-лиги, но в основную сборную Бразилии не вызывались.


Жоаозиньо Клаудиньо Малком Зенит Сборная России
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