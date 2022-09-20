– Будет ли "Урал" рассматривать свободных агентов? Думаю, что нет. Если только Месси не станет свободным, мы бы с удовольствием его подписали (смеется). Мы завершили укомплектование команды на сегодняшний день, — передает слова Иванова "РБ Спорт".
По итогам десяти сыгранных туров "Урал" занимает предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда из Екатеринбурга в десяти играх сумела набрать всего четыре очка. В предыдущем туре уступили дома грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Под конец летнего трансферного окна в "Урал" перешли Ранджелович, Бегич и Влут.
Президент "Урала" Иванов: если Месси бы стал свободным агентом, с удовольствием его подписали бы
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не планирует приобретать новых футболистов до следующего трансферного окна.
Фото: ФК "Урал"