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Кутепов: Ваноли мог вывести "Спартак" на новый уровень. Он выиграл трофей

Защитник "Торпедо" Илья Кутепов прокомментировал уход Паоло Ваноли из "Спартака".
Фото: РПЛ
"Был удивлен уходу Ваноли. Ничего не предвещало, на тренировках всё было спокойно, рабочая атмосфера. Но его можно понять, это его решение, его жизнь. Значит, на то были весомые причины. В "Спартаке" Ваноли выиграл трофей, мог вывести команду на новый уровень", - цитирует Кутепова "Чемпионат".

Напомним, Паоло Ваноли тренировал "Спартак" с декабря прошлого года. Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и стали победителями Кубка России, обыграв в финале "Динамо" (2:1). После этого клуб объявил об уходе итальянца с поста главного тренера. Его сменил Гильермо Абаскаль.


Кутепов Ваноли Спартак
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