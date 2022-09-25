"Я хочу сказать, что люди, пытающиеся разбираться в нынешней ситуации, как играла сборная России против команды Киргизии, немного не в себе. Самое главное, что у нас вообще была эта игра. Кто, куда и на каком фланге там бежал, мне кажется, вообще не имеет никакого значения", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Напомним, накануне, 24 сентября сборная России в товарищеском матче обыграла сборную Киргизии (2:1). Встреча проходила в Бишкеке. Победный гол в составе российской национальной команды забил Даниил Уткин, для которого этот матч стал дебютным в составе сборной России. Еще одним голом отметился Александр Соболев, который сравнял счет встречи, реализовав одиннадцатиметровый.
Губерниев - о критике сборной России за матч с Киргизией: люди не в себе. Главное, что у нас вообще была эта игра
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику игры сборной России в товарищеском матче против Киргизии (2:1).
Фото: ТАСС