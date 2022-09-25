"То, что я пробил пенальти - это установка? Нет, сам пошел бить. Бил в стиле Дзюбы? Это Дзюба бьет в моем стиле. Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз", - цитирует Соболева "РБ Спорт".
Напомним, сборная России переиграла в товарищеском матче сборную Киргизии (2:1). Пенальти, реализованный Александром Соболевым, позволил национальной команде сравнять счет встречи. Во втором тайме победу подопечным Валерия Карпина принес гол Даниила Уткина.
Всего в активе Соболева 8 матчей в составе сборной России, в которых он забил 4 мяча. Он дебютировал за национальную команду в 2020 году, когда сборную возглавлял Станислав Черчесов.
Соболев - о голе за сборную: бил пенальти в стиле Дзюбы? Это Дзюба бьет в моем стиле
Форвард сборной России Александр Соболев прокомментировал пенальти, который реализовал в матче с Киргизией (2:1).
Фото: РФС