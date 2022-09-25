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А. Сафонов: Тюкавин в молодежке сверкнул, а в основе мог просидеть на лавке, как Чалов

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, оценил успехи футболиста в составе молодежной сборной России.
Фото: молодежная сборная России
"Тюкавин в "Динамо" играл меньше, чем нам хотелось бы. Костя в молодежке сверкнул, а в основе мог просидеть на лавке, как Чалов. Так что надо не жаловаться, что не был вызван в основу, а больше работать и зарабатывать этот вызов", — цитирует агента "РБ Спорт".

Тюкавин был вызван в молодежную сборную России и в товарищеском матче против Казахстана оформил дубль.

20-летний нападающий сыграл в 9-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги и записал на свой счет 3 гола.

"Динамо" с 16-ю очками в активе расположилось на 7-й строчке чемпионата России. В рамках 11-го тура первенства подопечные Славиши Йокановича 2 октября в гостях встретятся с "Ахматом".


Сафонов Тюкавин Динамо Молодежная сборная России
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