- В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело было найти место на поле. Но в тех случаях, когда он выходил на замену, Антон выглядел ярко и добавлял агрессии, остроты и скорости команде. Зиньковский - классический фланговый нападающий. Ему подходят схемы 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, - цитирует Корниленко "Чемпионат".
Летом 2022 года 26-летний левый атакующий полузащитник Антон Зиньковский перешел из "Крыльев Советов" в московский "Спартак", сумма трансферной компенсации составила 3,2 миллиона евро. В составе красно-белых футболист принял участие в матче за Суперкубок России (45 минут) и 8 встречах Российской премьер-лиги (208 суммарных игровых минут), в которых забил 1 гол.
Корниленко объяснил малое игровое время Зиньковского в "Спартаке"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с игровым временем в московском "Спартаке" экс-вингера самарцев Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"