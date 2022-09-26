- Кубковая игра с "Зенитом" - пока лучшая в сезоне по качеству? Я бы так не сказал. Были и более качественные игры - даже с отрицательным результатом. В Ростове, например, второй тайм был близок к идеальному. Игры с "Динамо" и "Локомотивом" тоже провели на достаточно высоком уровне. Но сама по себе победа над лучшей командой России дорогого стоит, - приводит слова Корниленко "Чемпионат".
В матче 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе В самарские "Крылья Советов" победили на своем поле петербургский "Зенит" со счетом 2:0, это поражение стало для сине-бело-голубых первым в сезоне во всех турнирах. До этого самарцы в 4 туре Российской премьер-лиги уступили дома "Динамо" (0:2), а туром позднее сыграли на выезде вничью с "Локомотивом" (1:1). В матче 10 тура чемпионата волжане потерпели выездное поражение от "Ростова" (1:2).
Корниленко: у "Крыльев Советов" были в этом сезоне и более качественные игры, чем победа над "Зенитом" в Кубке
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко ответил на вопрос о лучшей игре самарцев в нынешнем сезоне.
Фото: ПФК "Крылья Советов"