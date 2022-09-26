- Правда ли, что на Ежова и Горшкова приходили запросы от "Спартака"? К Ежову и Горшкову проявляли интерес разные клубы Премьер-лиги. Почему не отпустили? Это наши лидеры. Летом мы переподписали с ними контракты. На данный момент они нам очень нужны, мы на них рассчитываем. Если бы Ежов с Горшковым ушли, это были бы слишком большие потери, - цитирует Корниленко "Чемпионат".
Летом 2022 года появлялась информация о предметном трансферном интересе московского "Спартака" к атакующему полузащитнику "Крыльев Советов" Роману Ежову и фланговому защитнику Юрию Горшкову. Ранее к красно-белым перешел за 3,2 миллиона евро левый вингер самарцев Антон Зиньковский. По завершении трансферного окна Ежов и Горшков остались в составе "Крыльев Советов". 24 сентября Роман Ежов дебютировал за сборную России в выездном товарищеском матче с Киргизией (2:1).
Спортдиректор "Крыльев Советов" ответил на вопрос об интересе "Спартака" к Ежову и Горшкову
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о трансферном интересе к вингеру Роману Ежову и левому защитнику Юрию Горшкову.
Фото: ПФК "Крылья Советов"