По данным источника, соответствующее решение было принято сегодня на заседании палаты по разрешению споров РФС. Такая мера связана с задолженностью казанского клуба перед агентом форварда Джордже Деспотовича при его переходе из "Оренбурга" в 2020 году.
Ранее "Рубин" был наказан за долг перед агентом полузащитника Александра Ломовицкого при переходе на правах аренды в "Химки" этим летом.
Сообщается, что коллектив из Казани не сможет заявлять новых футболистов, пока не погасит долги.
Источник: "СЭ"
СМИ: РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков за долги перед агентом Деспотовича
Российский футбольный союз (РФС) наложил на "Рубин" запрет на регистрацию новых игроков команды.
Фото: ФК "Рубин"