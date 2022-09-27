"К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже", — цитирует функционера "Чемпионат".
17-летний хавбек в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги вышел на поле в 4-х матчах и забил 1 гол.
"Крылья" после 10-ти туров вышли на 11-е место в таблице чемпионата страны, на счету самарцев – 10 очков. 29 сентября подопечные Игоря Осинькина в третьем туре группового раунда Кубка России встретятся с "Факелом" в Воронеже.
"Он в числе самых перспективных игроков страны". Корниленко рассказал об интересе к Пиняеву из Европы
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался об интересе к полузащитнику самарцев Сергею Пиняеву из Европы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"