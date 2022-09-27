"В сложившейся ситуации даже трансфер Захаряна, одного из лучших футболистов России, оказалось тяжело осуществить…
Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперёд. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык", - цитирует Корниленко "Чемпионат".
В августе в СМИ появилась информация, что Захарян входит в сферу интересов "Челси". Позднее стало известно, что успешному закрытию сделки помешали трудности с переводом денежных средств.
19-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл в 9-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отличился забитым голом и двумя результативными передачами.
"Динамо" занимает 7-е место в чемпионате страны – на счету бело-голубых 16 очков в 10-ти встречах.
Корниленко – об интересе "Челси" к Захаряну: на месте Арсена я бы уже учил английский язык
Экс-футболист "Зенита" и "Блэкпула" Сергей Корниленко высказался о возможном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ПФК "Крылья Советов"