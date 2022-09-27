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"Будет предложение - пообщаемся с радостью". Канчельскис заявил, что готов стать тренером "Спартака"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что хотел бы поработать главным тренером в клубе РПЛ.
Фото: Getty Images
"Я бы хотел поработать тренером в РПЛ. В "Спартак"? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика. Будет предложение от красно-белых — будем обсуждать, я готов!" - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Канчельскис завершил карьеру футболиста в 2007 году. С тех пор он работал главным тренером "Уфы", ФК "Юрмалы", "Соляриса" и "Навбахора", который покинул в 2020 году.

"Спартак" с лета этого года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров. В активе москвичей 19 набранных очков.


Канчельскис Спартак
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