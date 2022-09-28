Встреча, которая прошла на "Арене Химки" завершилась со счетом 5:0. Педриньо по два раза поразил ворота химчан в первом и втором тайме.
"В 2020 году у меня был хет-трик. 4 гола забил впервые в карьере. Очень рад этому. Я знаю, что в истории "Локомотива" был игрок, который забил 4 мяча в одном матче. Но это было давно. Может, я как-то вошел в историю", - цитирует Педриньо "СЭ".
Бразилец стал первым футболистом за 26 лет, оформившим покер в матче Кубка России. Последний раз четыре мяча за матч в этом турнире забивал форвард "Амкара" Константин Парамонов в 1996 году.
Педриньоперешел в "Локомотив" в сентябре из "РБ Брагантино". В составе "железнодорожников" 22-летний футболист провел 4 матча во всех турнирах, на его счету также 1 голевая передача.
В группе A Кубка России "Локо" делит 2-е место с "Пари НН", обе команды набрали по 5 очков. В субботу, 1 октября московский клуб на "РЖД Арене" примет "Урал"
Педриньо - о покере в ворота "Химок": может, я вошел в историю
Бразильский вингер "Локомотива" Педриньо поделился эмоциями после покера в матче группового этапа Кубка России против "Химок".
Фото: ФК "Локомотив"