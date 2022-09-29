"У него было элементарное отравление. Оно не позволило присутствовать на сборе. Никита возобновил тренировки буквально во вторник, 27 сентября", — цитирует наставника южан Metaratings.
Напомним, Кривцов вошел в расширенный список сборной России на сентябрьские сборные, но не принял участие в товарищеском матче национальной команды с Киргизией.
Кривцов забил 1 гол и отдал две результативные передачи в 8-ми встречах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.
Главный тренер "Краснодара" объяснил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Наставник "Краснодара" Александр Сторожук высказался о причине, по которой полузащитник Никита Кривцов покинул расположение сборной России.
Фото: ФК "Краснодар"