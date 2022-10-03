"Зенит-2" в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в "Зените-2" не будет. При этом хочу от всей души сказать огромное спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов. Некоторые - даже на те матчи, когда в это время играет основа. Это очень дорогого стоит", - цитирует Радимова "Матч ТВ".
Напомним, сегодня "Зенит" объявил об уходе Владислава Радимова с должности главного тренера второй команды. Он перейдет на работу в структуру клуба и займет пост советника генерального директора "Зенита" по развитию молодежного футбола.
После 13 туров "Зенит-2" идет на 6-м месте в первой подгруппе второй группы Второй лиги. В активе подопечных Радимова 18 набранных очков. Накануне "Зенит-2" сыграл вничью с "Динамо" из Санкт-Петербурга.
Радимов: "Зенит-2" в моей жизни закончен. Никогда больше меня там не будет
Экс-тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался об уходе из клуба.
Фото: ФК "Зенит"