"На какой срок подписан контракт? На три с половиной года… У нас есть договоренность — люди верят в меня, не знаю, правда, почему (улыбается). А я верю в них, зная почему", - цитирует наставника "Матч ТВ".
"Зенит" объявил, что Зырянов возглавил "Черноморец", сегодня. Сам специалист заявил, что руководство новороссийцев поставило перед ним задачу выйти в Российскую Премьер-лигу в ближайшие 5 лет. Также он отметил, что "Черноморец" планирует усилиться новыми игроками.
Ранее Зырянов занимал пост главного тренера молодежного состава "Зенита".
Зырянов рассказал, на какой срок рассчитан его контракт с "Черноморцем"
Новый главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов высказался о контракте с клубом из Новороссийска.
Фото: ФК "Зенит"