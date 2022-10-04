"Ростов" поборется за тройку? Наверное, смогут, раз они так начали сезон… Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил "Ростову" игру. Многие к нам приезжают и ставят автобус — а "Ростов" действительно играл в футбол", - цитирует защитника петербуржцев Sport24.
"Ростов" сыграл с "Зенитом" в Санкт-Петербурге 2 октября. Южане пропустили в первом тайме, но в начале второго отрезка смогли сравнять счет. Позднее сине-бело-голубые забили дважды и довели матч до победы – 3:1.
Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в таблице чемпионата России с 29-ю очками в активе. "Ростов" набрал 22 балла и занимает третье место.
Караваев: "Ростов" поборется за топ-3 РПЛ – многие против нас ставят автобус, а они играли в футбол
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев оценил игру "Ростова" в очном матче 11-го тура Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"