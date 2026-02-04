Макаров поделился впечатлениями после первого матча за "Кайсериспор"

Полузащитник "Кайсериспора" Денис Макаров прокомментировал результат своего дебютного матча в Турции.

Фото: ФК "Кайсериспор"

Сразу войти в топ-игру и прочувствовать атмосферу настоящего футбола — идеальное начало. После такого дебюта уже ничего не страшно.