Макаров поделился впечатлениями после первого матча за "Кайсериспор"

"Всегда мечтал сыграть против топ-команд, и рад, что в первом же матче в Турции это желание осуществилось. Конечно, хотелось бы выйти на такую игру в оптимальной форме, и всё равно я доволен. Очень рад, что мой дебют выпал как раз на "Галатасарай".
Сразу войти в топ-игру и прочувствовать атмосферу настоящего футбола — идеальное начало. После такого дебюта уже ничего не страшно.В следующем матче надо забирать три очка", — приводит слова Макарова "Чемпионат".
Денис Макаров дебютировал в турецкой Суперлиге в воскресенье, 1 февраля. В этот день его новая команда потерпела крупное поражение от "Галатасарая" со счётом 4:0. Россиянин не отметился результативными действиями по ходу матча. Макаров был наказан желтой карточкой, проведя на поле 30 минут.
"Галатасарай" лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции с 33 очками. "Кайсериспор" располагается на предпоследнем, 17-м месте (15 очков). Макаров перешел в турецкий клуб из московского "Динамо" в текущее трансферное окно.