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Деменко: менять тренера "Динамо" не нужно, пусть Йоканович доработает этот год, а затем руководство сделает выводы

Бывший футболист сборной России Максим Деменко высказался о текущих результатах "Динамо" и его главном тренере Славише Йокановиче.
Фото: РИА Новости
– Йокановичу нужно время, у него наверняка тоже есть какие-то проблемы с адаптацией. Впрочем, если бы "Динамо" не проиграло бы "Ахмату" и "Зениту", то позиции этого тренера выглядели бы увереннее. Серия из нескольких побед может изменить отношение болельщиков к Йокановичу. "Динамо", на мой взгляд, потихоньку налаживает свою игру. Будет интересно, как сейчас будет выглядеть команда, ведь такие сложные периоды могут закалить и сделать футболистов сильнее. Менять тренера сейчас не нужно, пусть Йоканович доработает этот год, а затем руководство сделает промежуточные выводы, – цитирует Деменко "РБ Спорт".

Славиша Йоканович возглавил "Динамо" летом 2022 года. До этого команду тренировал немецкий специалист Сандро Шварц, который закончил с подопечными предыдущий сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и вышел в финал Кубка России, где уступив "Спартаку" со счетом 1:2. После этого Шварц расстался с московским клубом и перебрался в родную Германию, где сейчас возглавляет берлинскую "Герту". В текущем сезоне под руководством Йокановича "Динамо" занимает восьмое место в РПЛ после 11 туров. В последних трех встреч команда уступила "Сочи" (1:2), "Зениту" (0:2) и "Ахмату" (1:2). Матч между ЦСКА и "Динамо" состоится завтра, 8 октября, в 16:30 по московскому времени. "Армейцы" под руководством Владимира Федотова занимают вторую строчку в таблице.


Деменко Динамо Йоканович
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