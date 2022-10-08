"Наверное, Цорн со своей командой неплохо заработали. Позовут ли еще раз в РПЛ? Я был искренне уверен после его "фееричной" работы в "Спартаке", что его никуда больше не позовут. Но мои прогнозы оказались ошибочными. Поэтому не удивлюсь, если руководитель вроде Александра Плутника позовет его снова", - приводит слова Кузьмичева "Metaratings".
"Локомотив" вчера, 8 октября разгромно проиграл "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. После этого клуб объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Сейчас "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.
Томас Цорн в июле прошлого года стал техническим директором "Локомотива", а несколько месяцев спустя занял должность спортивного директора красно-зеленых.
Кузьмичев: был уверен, что Цорна никуда не позовут после "фееричной" работы в "Спартаке"
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев оценил работу Томаса Цорна в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"