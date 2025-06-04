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Адиев сообщил, что подписал бумаги о прекращении работы в "Химках"

И.о. главного тренера "Химок" Магомед Адиев рассказал, что официально прекратил работу в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"
"Сегодня подписал бумаги о прекращении работы в "Химках", - передает слова Адиева "СЭ".

Магомед Адиев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Химок" в апреле этого года. 47-летний специалист сменил на этом посту Франка Артигу. Под руководством Адиева подмосковная команда сыграла 6 матчей, одержала 1 победу, 3 встречи завершила вничью и потерпела 2 поражения.

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