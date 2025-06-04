"Сегодня подписал бумаги о прекращении работы в "Химках", - передает слова Адиева "СЭ".
Магомед Адиев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Химок" в апреле этого года. 47-летний специалист сменил на этом посту Франка Артигу. Под руководством Адиева подмосковная команда сыграла 6 матчей, одержала 1 победу, 3 встречи завершила вничью и потерпела 2 поражения.
Адиев сообщил, что подписал бумаги о прекращении работы в "Химках"
И.о. главного тренера "Химок" Магомед Адиев рассказал, что официально прекратил работу в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"