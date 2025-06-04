- Разговоры с руководством "Крыльев Советов" были, но пока ничего не ясно. Они должны сначала определиться с новым главным тренером, а потом будут общаться с игроками. Сам Амар хочет остаться в клубе. Но если не получится договориться, то будем искать другие варианты. Трансферное окно только открылось.
Амар Рахманович, выступающий на позиции полузащитника, присоединился к "Крыльям Советов" в сентябре 2022 года, перейдя из турецкого "Коньяспора". Нынешнее трудовое соглашение 31-летнего футболиста с самарским клубом истекает в конце июня этого года. В э/минувшем сезоне хавбек принял участие всего в 7 матчах за самарцев в российской Премьер-лиге, проведя на поле суммарно 79 минут, и не отметился результативными действиями.
Источник: "СЭ"
Агент: Рахманович хочет остаться в "Крыльях", но сначала они должны определиться с новым главным тренером
Агент Срджан Еремич, работающий с хавбеком "Крыльев Советов" Амаром Рахмановичем, рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Крылья Советов"