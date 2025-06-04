- Знаю, что несколько клубов обращались в "Локомотив" с просьбой об аренде. Пока там свою позицию не озвучивали, думаю, это зависит от предстоящих трансферов. Если на позицию Ракова придут новые игроки, тогда, скорее всего, будет возможность рассмотреть вариант аренды на один сезон. Не исключаю, что это может произойти летом, но здесь надо подождать.
20-летний Вадим Раков, играющий на позиции крайнего нападающего, является воспитанником Академии московского "Локомотива". Нынешнее трудовое соглашение футболиста молодежной сборной России с родным клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 20 матчах российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами на партнеров. Также на счету форварда 2+2 по системе гол плюс пас в 9 играх за красно-зеленых в Кубке России.
Источник: "СЭ"
Агент Ракова: несколько клубов обращались в "Локомотив" с просьбой об аренде
Агент вингера "Локомотива" Вадима Ракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о будущем игрока.
Фото: ФК "Локомотив"