- Олег Малышев сейчас немного занят и пока не согласовал встречу. Как только удастся об этом договориться, то сразу проговорим этот вопрос. Тогда уже можно будет говорить о том, продолжит ли Никита карьеру в "Спартаке" или будет какой-то другой вариант.
Никита Чернов, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Спартак" в феврале 2022 года из самарских "Крыльев Советов". Нынешний контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. В минувшем сезоне Чернов принял участие в 8 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 574 минуты и отметился одной результативной передачей.
Источник: "СЭ"
Агент Чернова рассказал, когда определится будущее защитника в "Спартаке"
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий защитника "Спартака" Никиту Чернова, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"