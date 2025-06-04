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Агент Чернова рассказал, когда определится будущее защитника в "Спартаке"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий защитника "Спартака" Никиту Чернова, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
- Олег Малышев сейчас немного занят и пока не согласовал встречу. Как только удастся об этом договориться, то сразу проговорим этот вопрос. Тогда уже можно будет говорить о том, продолжит ли Никита карьеру в "Спартаке" или будет какой-то другой вариант.

Никита Чернов, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Спартак" в феврале 2022 года из самарских "Крыльев Советов". Нынешний контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. В минувшем сезоне Чернов принял участие в 8 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 574 минуты и отметился одной результативной передачей.

Источник: "СЭ"

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