По информации источника, бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера входит в число кандидатов на пост наставника "Пари НН".
Сегодня, 4 июня, в СМИ появилась информация, что Виктор Гончаренко был уволен с должности тренера команды. Однако генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов не подтвердил эту информацию.
Напомним, также сообщалось, что Игорь Осинькин и Марцел Личка претендуют на то, чтобы возглавить нижегородцев.
Бывший главный тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Пари НН"
Массимо Каррера может продолжить тренерскую карьеру в Нижнем Новгороде.
Фото: ФК "Спартак"