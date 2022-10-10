– У "Крыльев" хорошие ребята в линии атаки, но в защите есть проблемы. Или вы забиваете по 2-3 с такой игрой, но и пропускаете по 4-5, или же стоит играть на результат. Над этим команде стоит поработать. "Спартак" же пользуется куражом и хорошей формой Промеса и Соболева, они и решили исход матча, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
"Спартак" принимал на собственном поле "Крылья Советов" вчера, 9 октября. Их встреча проходила в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиги. Счет в матче открыли гости – забил Роман Ежов. За минуту до перерыва счет сравнял Квинси Промес. Во втором тайме забивали Александр Соболев (дважды), полузащитник "Крыльев" Амар Рахманович, Руслан Литвинов и снова Промес. По итогам двенадцати сыгранных туров "Спартак" идет третьим в турнирной таблице РПЛ и в следующем туре встретится с ЦСКА, который отстает от них на одно очко.
Александр Мостовой: "Спартак" пользуется куражом и хорошей формой Промеса и Соболева
Экс-полузащитник красно-белых Александр Мостовой прокомментировал исход матча 12-ого тура "Спартак" – "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"