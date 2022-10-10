– Если есть Гайич справа в защите, то зачем тогда нужен Сутормин? Оборона у ЦСКА в порядке. Гайич, Роша и Мойзес – великолепные защитники. Вся оборона действует очень надежно. Зачем Сутормину сидеть в запасе в ЦСКА? В крайнем случае, есть Кирилл Набабкин. Алексей абсолютно не нужен армейцам. Пусть сидит на лавке в "Зените", – цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ прошла информация о том, что Суторминым интересуется московский ЦСКА. Ранее агент игрока открыто заявлял о том, что его клиент может задуматься о смене клуба, если его игровое время в "Зените" не увеличится. Алексей Сутормин перешел в "Зенит" летом 2019 года из казанского "Рубина". Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2025 года. Последний раз соглашение продлевалось в апреле 2022 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 10 игр за "Зенит" с учетом всех турниров. Результативными действиями не отмечался.
Владимир Пономарев: Сутормин абсолютно не нужен ЦСКА – пусть сидит на лавке в "Зените"
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный трансфер Алексея Сутормина в стан "армейцев".
Фото: Global Look Press