- Уйти из "Спартака" в "Зенит" - это решение игрока, мы его должны уважать. Но в "Зените" у Бакаева очень высокий уровень конкуренции, выше, чем в "Спартаке". И Малком, и Мостовой сейчас великолепно играют. И многие другие, бразильцы - тоже. Здесь ему надо работать еще больше, чтобы стать игроком стартового состава, - передает слова Газзаева "КП Спорт".
26-летний правый вингер Зелимхан Бакаев в мае 2022 года покинул московский "Спартак", с которым у него истек срок действия контракта, и летом подписал соглашение с петербургским "Зенитом" на правах свободного агента. В текущем сезоне Бакаев принял участие в 14 матчах во всех турнирах за сине-бело-голубых из 16 возможных, записав на свой счет 1 гол и 2 результативных паса. Суммарное игровое время футболиста составило 436 минут.
Газзаев: в "Зените" у Бакаева уровень конкуренции выше, чем в "Спартаке"
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию с атакующим полузащитником Зелимханом Бакаевым после его перехода из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"