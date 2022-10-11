– Думаю, это будет неплохое назначение. Он долгое время руководил молодежной сборной, опыт у него имеется. Сейчас он неплохо работает в Нижнем. Конечно, они пока больше бьются, но игра какая-то уже есть. При нем молодые футболисты "Локомотива" будут прогрессировать. Если у него будет четкая игровая идея, то почему бы и нет. Главное, чтобы футболисты приняли эту идею и следовали ей. Если нет, то все станет еще хуже, чем сейчас, – цитирует Тарханова "РБ Спорт".
"Локомотив" после проигранного матча двенадцатого тура РПЛ с "Сочи" (0:4) на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Прямо сейчас "железнодорожники" находятся в поиске нового главного тренера. Кандидатами называются Юрий Семин, Андрей Талалаев, Александр Кержаков, Вадим Евсеев, Сергей Юран и Михаил Галактионов. Действующий главный тренер "Пари НН" и молодежной сборной России упоминается в СМИ чаще остальных. На данный момент "Локомотив" – четырнадцатые в РПЛ, в одном очке от зоны вылета. В ближайшем туре "железнодорожники" в "Лужниках" сыграют с "Торпедо", которое занимает последнее место и отстает от "Локомотива" на три очка.
Тарханов: при Галактионове молодежь "Локомотива" будет прогрессировать
Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: Чемпионат.com