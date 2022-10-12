– Малком и Клаудиньо – футболисты действительно высокого уровня. Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому хотелось бы видеть их в нашей команде. Они заиграны только за олимпийскую сборную Бразилии, а это дает им право в случае принятия второго гражданства играть за национальные сборные других стран. В целом у такого явления есть и международный опыт — в сборных Италии и Испании играют натурализованные игроки, – передает слова Валуева "РБ Спорт".
Клаудиньо стал футболистом "Зенита" летом 2021 года, перейдя из "РБ Брагантино", а Малком перебрался в Санкт-Петербург в августе 2019 года. Оба игрока недавно продлили свои контракты с клубом до лета 2027 года. Новости о возможном получении российского гражданства со стороны бразильцев появились в сентябре 2022 года. Такую вероятность подтвердили и в самом клубе, сказав, что это является личной инициативой футболистов и их искренним желанием. Клаудиньо и Малком являются ведущими и ключевыми игроками "Зенита" и всей премьер-лиги, но в основную сборную Бразилии не вызывались.
Валуев: Малком и Клаудиньо сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому хотелось бы видеть их в нашей команде
Депутат Госдумы РФ и болельщик "Зенита" Николай Валуев высказался возможной натурализации полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо.
Фото: Global Look Press