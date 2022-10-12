– Конечно, мы будем готовы рассмотреть предложения, если они поступят. Сейчас у ребят есть действующие контракты, они играют, им все нравятся. Мы не хотим вредить футболистам, в процессе общения к чему-то придем. Понятно, что если к нам обратится "Барселона", то как мы можем быть против? С удовольствием отпустим, – цитирует Андреева "РБ Спорт".
По итогам двенадцати сыгранных туров "Оренбург", поднявшийся из ФНЛ в РПЛ минувшим летом, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем туре подопечные Марцела Лички обыграли на своем поле грозненский "Ахмат" (2:1), а до этого там же разгромили "Сочи" (4:1). Два из четырех голов на счету Габриэля Флорентина и Джимми Марина. Лукас Вера запомнился голом и результативной передачей в ворота "Пари НН" 18 сентября 2022 года. В том матче "Оренбург" обыграл соперника в гостях со счетом 2:0 в рамках десятого тура РПЛ.
Спортивный директор "Оренбурга": зимой клуб готов рассмотреть предложения по Вере, Мансилье и Марину
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил, что клуб готов рассмотреть предложения в зимнее трансферное окно по южноамериканским футболистам (Вера, Марин и пр.).
Фото: ФК "Оренбург"